Gaziantep'te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu

Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
'Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı'
'Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı'
UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?
UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Enkazdan doğan aşk... Kendisini kurtaran itfaiye eri ile evlendi
Enkazdan doğan aşk... Kendisini kurtaran itfaiye eri ile evlendi
Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak
Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak
Emlakta temmuz tedirginliği: Kiracılar ev arayışına başladı
Emlakta temmuz tedirginliği: Kiracılar ev arayışına başladı
Karahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz
Karahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz
JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti
JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti
Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama
Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama
Bakan Kurum, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
Bakan Kurum, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Valilik uyardı: Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Valilik uyardı: Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Ana sayfaHaberler Sağlık

Gaziantep'te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu

Gaziantep'te bazı hastanelerde görev yapan 61 sağlık personeli yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca bulundukları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 23:53, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 23:51
Yazdır
Gaziantep'te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda ve Yavuzeli Devlet Hastanesinde görevli 61 sağlık personeli, akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı. Personellerde mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetleri baş gösterince personeller bulundukları hastanelere başvurdu. Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu sağlık personelleri Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda ve Yavuzeli Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, yaptığı açıklamada sağlık personellerinin tedavilerinin devam ettiğini ve durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını ve yemekleri yapan şirkete ise Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

"61 civarında sağlık çalışanımız etkilendi"

Sağlık personellerinin gıda zehirlenmesi ile ilgili konuşan ve son durumları hakkında bilgi veren Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, "Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin besin zehirlenmesiyle hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmı Ersin Arslan Hastanemizin acil biriminde müdahale edildi. Geriye kalanların bir kısmı da Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Toplam 61 civarında sağlık çalışanımız etkilendi. Sağlık çalışanlarımızın tedavileri yapıldı. Hastanelerimizin acil birimleri rahat. Kapatılan herhangi bir acil birimi yok. Tedaviler devam ediyor. Serumları tedavileri veriliyor. Durumu ağır olan hastamız da yok. Durum kontrol altında. Yemeğin yapıldığı yerle ilgili hem Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hem Halk Sağlığı ekiplerimiz numune alımı işlemlerine başladılar. Onunla ilgili çalışmalar da ayrıca yürütülüyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber