5 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
'Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı'
'Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı'
UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?
UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Enkazdan doğan aşk... Kendisini kurtaran itfaiye eri ile evlendi
Enkazdan doğan aşk... Kendisini kurtaran itfaiye eri ile evlendi
Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak
Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak
Emlakta temmuz tedirginliği: Kiracılar ev arayışına başladı
Emlakta temmuz tedirginliği: Kiracılar ev arayışına başladı
Karahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz
Karahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz
JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti
JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti
Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama
Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama
Bakan Kurum, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
Bakan Kurum, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Valilik uyardı: Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Valilik uyardı: Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Ana sayfaHaberler Siyasi

5 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

5 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 00:01, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 00:36
Yazdır
5 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar şehitlerini anma törenine katılacak.

(Erzincan/13.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Bartın'da Bartın Barosu Yeni Hizmet Binası açılışına katılacak.

(Karabük/10.30/11.00/Bartın/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'na katılacak, Kahramanmaraş Otobüs Terminali yanındaki hastane yerine, Türkoğlu Devlet Hastanesine, Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak, Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret edecek ve toplantıya katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/09.15-17.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başbağlar şehitlerini anma törenine iştirak edecek.

(Erzincan/13.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşları toplantısına ve Pelitözü Gölpark Festivali'ne katılacak, Osmaneli'de karpuz hasadı yapacak.

(Bilecik/11.30-17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirecek.

(Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını kamp merkezinde tamamlayacak.

(Barsinghausen/12.15)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin/18.45)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final mücadelesi iki maçla başlayacak. İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa müsabakaları oynanacak.

(Stuttgart/19.00/Hamburg/22.00)

4- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alt boy müsabakaları başlayacak. Organizasyonun kültürel seremonileri gerçekleştirilecek.

(Edirne)

5- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber