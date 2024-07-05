5 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar şehitlerini anma törenine katılacak.

(Erzincan/13.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Bartın'da Bartın Barosu Yeni Hizmet Binası açılışına katılacak.

(Karabük/10.30/11.00/Bartın/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'na katılacak, Kahramanmaraş Otobüs Terminali yanındaki hastane yerine, Türkoğlu Devlet Hastanesine, Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak, Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret edecek ve toplantıya katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/09.15-17.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başbağlar şehitlerini anma törenine iştirak edecek.

(Erzincan/13.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşları toplantısına ve Pelitözü Gölpark Festivali'ne katılacak, Osmaneli'de karpuz hasadı yapacak.

(Bilecik/11.30-17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirecek.

(Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını kamp merkezinde tamamlayacak.

(Barsinghausen/12.15)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin/18.45)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final mücadelesi iki maçla başlayacak. İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa müsabakaları oynanacak.

(Stuttgart/19.00/Hamburg/22.00)

4- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alt boy müsabakaları başlayacak. Organizasyonun kültürel seremonileri gerçekleştirilecek.

(Edirne)

5- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)