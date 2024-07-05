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Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için sarı alarm!

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji yeni hava durumunda İstanbul ve 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM da sağanağın bugün öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. Yağışların Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce'de kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 07:52, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:32
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son tahminlere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Ege (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları İstanbul için bugün de geçerli. AKOM, ntte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın bugün saat saat 13.00'e kadar devam edeceği uyarısında bulundu. Sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.

SARI KODLU UYARI: Meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı yapılan iller şöyle:

Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

Bugün hava nasıl olacak? İllere göre hava durumu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu Yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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