Sosyal medyada provokasyon yapılan hesap, 14 yaşındaki çocuğa ait çıktı

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklindeki paylaşımı tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu belirlendi.

'HESAPTAN SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ DE PAYLAŞILMIŞ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.