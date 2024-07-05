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Zonguldak'ta ruhsatsız 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 09:30, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:32
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Zonguldak'ta ruhsatsız 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağında 4 vinç, 4 vagon, 105 metre ray ve 16 ton kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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