Zonguldak'ta ruhsatsız 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

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