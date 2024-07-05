Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran'da Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla "ek mali yükümlülük" olarak nitelenen yüzde 40 veya 7 bin dolar ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Karar 5 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.