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En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 24,73 çıkmasıyla emekli zamları netleşti. SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklileri bu oranı temmuz ayında maaşlarına zam olarak alacak. Türkiye'deki toplam emeklilerin yüzde 23'ten fazlasını zam alamama ya da düşük zam alma tehlikesi bekliyor. Yasal düzenleme gelmezse 1 milyon emekli 10 bin lira almaya devam edecek. Peki en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?

Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 10:22, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:24
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En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Haziran ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 1,64 olarak açıklanırken, emeklinin temmuz zammını belirleyen altı aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 oldu.

2024'ün ilk altı ayında gerçekleşen yüzde 24,73'lük enflasyon farkı SSK (4a) ve Bağkur'dan (4b) emekli olan milyonlarca insanın kök maaşlarına artış olarak temmuz ayında yansıyacak.

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor ve 3,7 milyon emekli için temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alamama tehlikesi bulunuyor. 1 milyon emekli kök maaş nedeniyle temmuz 2024'te hiç zam alamayacak, 2,7 milyon emeklinin aldığı zam ise yüzde 24,73'ün altında kalacak.

Ocak 2024'ten bu yana 'en düşük emekli aylığı' 10 bin TL olarak uygulanıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin lira olan bir emekli de 10 bin lira aylık oluyor. Yüzde 24,73'lük enflasyon farkı kök maaşı 8 bin lira olan bir emekliye uygulandığında aylık eline geçecek para yine 10 bin lira olacak.

Hükümetten zam beklentisi had safhada

Enflasyonist ortam nedeniyle alım gücü Ocak 2024'ten bu yana ciddi seviyede gerilerken, ekonomi yönetiminin en düşük emekli maaşına yönelik kök maaş sorununa sessiz kalması bekleniyor. Hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 ila 13 bin lira seviyesine çekeceğine yönelik bir beklenti var.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşına ilişkin şunları söyledi:

Çalışma ekonomisi uzmanı Okay Güray Bülbül, "Beklentinin karşılanıp karşılanmayacağını önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Ancak kamudaki tasarruf tedbirleri ve enflasyonist ortama zarar vereceği endişesiyle bu ihtimalin gerçekleşmesi çok yüksek değil. Bunun çözümü kanuni düzenlemeyle mümkün. Meclis şu an açık, bu yönde bir kanuni düzenleme yapılabilir" dedi.

Gazeteci Cem Küçük ise, 'En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız' diye konuştu.

Kök maaş nedir?

Emeklilere kök aylık ve bunun yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. İkisinin toplamı ödenen emekli aylığını ortaya çıkarıyor. Türkiye'de emekli maaşı 10 bin TL'nin altında olan 3,7 milyon kişi bulunuyor. Maaşı 7 bin lira olan bir emeklinin eline, en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulandığı için, 10 bin lira geçiyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor.

SSK emeklileri maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor.

SSK 4A emekli maaşları ne zaman ödeniyor?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18'i

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı

Bağkur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor.

Bağ-Kur 4B emekli maaşı ne zaman ödeniyor?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar içn ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için ayın 28'i

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