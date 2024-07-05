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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 10.909,45 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 10:00, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:01
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,89 puan ve yüzde 0,34 artarak 10.909,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı ve kimya oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 artışla 10.872,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.

Mayıs ayı tarım dışı istihdamının 272 bin olduğunu hatırlatan analistler, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.

Analistler, bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade ederek, bankanın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.

Banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu ifade etti.

Analistler, tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine değinerek, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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