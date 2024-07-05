Ali Koç ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylarla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Bu kapsamda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 10:34, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:36
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ifadeye çağrıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrılmıştı.