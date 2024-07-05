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Sinan Ateş davasında beşinci gün: Mahkemenin ara kararı bekleniyor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada bugün beşinci celse görülüyor. Davanın bugünkü duruşmasına tanık ifadeleriyle başlandı. İfadelerin tamamlanmasının ardından duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi. Mahkeme heyetinin verilen aranın ardından ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 10:59, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:00
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Sinan Ateş davasında beşinci gün: Mahkemenin ara kararı bekleniyor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin cinayet davasında bugün beşinci duruşma görülüyor.

Hafta boyunca görülen davada bugün de tanıklar dinlendi.

CHP'Lİ TANAL DIŞARI ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, duruşmanın başında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "mahkeme başkanına sataştığı" gerekçesiyle dün salondan çıkartıldığını anımsattı. Tanal'ın bu celse de salonda olduğunun görüldüğünü belirten başkan, Tanal'ın salondan çıkarılmasını istedi. Mahmut Tanal, bunun üzerine salondan ayrıldı.

ARA KARAR İÇİN 14.00'E KADAR ARA VERİLDİ

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davaya 14.00'e kadar ara verdi.

Heyetin bu aranın ardından bir ara karar açıklaması bekleniyor.

Sinan Ateş davasında beşinci gün: Mahkemenin ara kararı bekleniyor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada bugün beşinci celse görülüyor. Davanın bugünkü duruşmasına tanık ifadeleriyle başlandı. İfadelerin tamamlanmasının ardından duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi. Mahkeme heyetinin verilen aranın ardından ara kararını açıklaması bekleniyor.

05.07.2024 - 09:38

Son Güncelleme : 05.07.2024 - 10:39

Haberler - ntv.com.tr

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin cinayet davasında bugün beşinci duruşma görülüyor.

Hafta boyunca görülen davada bugün de tanıklar dinlendi.

CHP'Lİ TANAL DIŞARI ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, duruşmanın başında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "mahkeme başkanına sataştığı" gerekçesiyle dün salondan çıkartıldığını anımsattı. Tanal'ın bu celse de salonda olduğunun görüldüğünü belirten başkan, Tanal'ın salondan çıkarılmasını istedi. Mahmut Tanal, bunun üzerine salondan ayrıldı.

ARA KARAR İÇİN 14.00'E KADAR ARA VERİLDİ

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davaya 14.00'e kadar ara verdi.

Heyetin bu aranın ardından bir ara karar açıklaması bekleniyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın dünkü celsesinde Ateş'in eşi ve annesi ifade vermişti.

Ateş'in annesi Saniye Ateş, oğlunun yanına gelerek "Anne, benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler." dediğini aktarırken duruşma salonunda fenalaşmıştı.

Oğlunun katillerinin mahkemeye çıkması için 18 ay beklediğini anlatan Ateş, "Daha kaç Sinan ölecek? Benim Sinan'ımı neden öldürdüler biliyorlar mı? Birisi diyor ki 'para'. Oğlum, kendine gelen lokumu bile dağıtıp öyle gelirdi eve. Ben Türk'üm, ülkücüyüm ama bunların inandığı ülkücü değilim ben. Neydi benim oğlumu öldürme sebepleri? Makam sevdası mıydı? Ben, oğlumu öldürenlerden hesap istiyorum. Oğlumu öldürmeye sevk edenler ortaya çıkacak. Bunlar maşa." dedi.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN KİRALIK KATİL ARIYORLARMIŞ"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de eşinin kendisini öldürmek için kiralık katil aradıklarını söylediğini dile getirmişti.

Ayşe Ateş, beyanında şunları söyledi:

"Rahmetli eşim, 'Ayşe, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için kiralık katil arıyormuş, kapı kapı geziyorlarmış' diye defalarca bana söyledi. Sinan, görevi bıraktıktan sonra önce bot hesaplardan tehditler ve hakaretlere başladılar. Orhun Haber denilen hesaptan, 'Bir ihanet ateşi' başlığıyla türlü türlü iftiralarda bulundular. Bu Orhun Haber sitesinin sahibi Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla eşim hakkında karalama kampanyası başlatıldı. Tamamı mesnetsiz ve yalan olan bu iftiralar, eşimin katliyle sonuçlandı."

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