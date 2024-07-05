Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
'Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı'
'Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı'
UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?
UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Enkazdan doğan aşk... Kendisini kurtaran itfaiye eri ile evlendi
Enkazdan doğan aşk... Kendisini kurtaran itfaiye eri ile evlendi
Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak
Milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gurbetçilerden yıllık 2000 avro "vatana destek vergisi" alınacağı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 12:00, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:52
Yazdır
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, "Gurbetçiler yıllık 2000 avro vatana destek vergisi verecek" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber