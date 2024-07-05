DEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istedi

Yenişafak'ta yer alan habere göre, DEM Partili Diyarbakır'daki 3 belediye tahsis amacına uygun olarak kullanılan Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istedi. Görevi devralmalarından önce Kur'an kursu olarak tahsis edilen binaların peşine düşen Diyarbakır'ın Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçe belediyeleri, 10 Kur'an kursunun faaliyet gösterdiği 12 binanın 30 gün içinde boşaltılmasını istedi.

İDARİ YARGIYA TAŞINDI

Belediye meclisi kararları, ilgili ilçe müftülüklerine yazılı olarak da gönderildi. Diyarbakır Müftülüğü'nün, toplam 12 binanın tahsis işleminin iptaline ilişkin belediye meclis kararları hakkında idari yargıda açtığı, yürütmeyi durdurma talepli davanın devam ettiği öğrenildi.