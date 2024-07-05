Bakan Yerlikaya: Kayseri'deki provokasyonlarla ilgili 13 kişi tutuklandı

Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de toplantıyı gerçekleştirdiklerini, terör, asayiş, düzensiz göçmen, uyuşturucu, organize suç örgütleri, suç ve suçlulara yönelik son bir yılın verilerini Türkiye'ye kıyaslamasıyla değerlendirdiklerini söyledi.

Kayseri'nin asayiş suçları açısından, kişilere ve mallara karşı işlenen suçları inceledikleri zaman 13 ayda olayların düşürülmesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu gördüklerini bildiren Yerlikaya, "Mallara karşı işlenen suçlarda, Kayseri'miz olay sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde, işlenmiş suçların aydınlatılıp adalete teslim edilmesinde de az bir puan da olsa yine Türkiye'nin önünde. Bu noktada ben valimizin başkanlığında, güvenlik birimlerimizi kutluyorum. Sadece asayişte mi terör, organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve nihayetinde düzensiz göçmen ve düzensiz kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede de aynı başarıyı gördük. Aynı şekilde bakanlık olarak yanlarındayız. Her zaman olduğu gibi biz hem kendimizle hem de diğer vilayetlerdeki meslektaşlarımızla güzellikte, huzurda, güvende yarış yapmaya devam edeceğiz." diyen konuştu.

Bakan Yerlikaya, 30 Haziran'da Kayseri'de çirkin bir olay yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine maalesef Kayseri'de bazı toplumsal, istemediğimiz, görmek istemediğimiz toplumsal olaylar oldu. Bu olaylar sonucunda Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dikkatlerinize sunuyorum. Daha önce bunu da sosyal medyada paylaşmıştım ama burada bunun yekün vermek istiyorum. Kayseri'de gözaltına alınan 855 şahıstan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı olduğunu görüyoruz. Bu suçlar arasında, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar olduğunu gördük. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Halen işlemleri devam edenler de var. Göçmen konusuyla ilgili özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Yüzde 38'e çıktı bot hesapların oranı. Göreve başladığımdan beri gördüğüm en yüksek oran bu. Negatif paylaşım oranı da yine o da bir rekor kırdı. Yüzde 68'i geçti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yapılan çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı, bunlardan 12'si tutuklandı. 6'sının işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 serbest bırakıldı."