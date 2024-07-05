YÖK'ten lisansüstü öğrenci alımlarla ilgili önemli yazı!
Yükseköğretim Kurulu, lisansüstü programlara başvuru ilanlarında izin verilen program adıyla ilana çıkılması gerektiği, alt alanlarda ilana çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 13:41, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:45
Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü program
açma izinleri Yükseköğretim Kurulumuz tarafından verilmektedir.
Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından üniversitelere gönderilen
yazıda lisansüstü öğrenci alımlarında sadece izin verilen alanda öğrenci alımı
yapılması, bunun dışındaki alt alanlarda öğrenci kontenjanı ilanı yapılmaması
gerektiği konusunda uyarı yapıldı.