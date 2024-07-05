Cevdet Yılmaz: UEFA'nın 'Merih Demiral' kararı kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 14:37, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:40
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.
Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidi