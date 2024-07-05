Sinan Ateş davasında tahliye edilenler kimler?

Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Çaykur'dan çaya yüzde 24 zam
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bahçeli'den A Milli Takıma 'maça çıkmayın' çağrısı
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Yumaklı'dan limon fiyatlarındaki artışa açıklama
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Bakan Tunç: Hukukta barajı 100 bine düşürmek için çalışıyoruz
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Bu sene artık cari açık problem olmaktan çıktı
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
Erdoğan: Putin ve Esed'e davetimiz olabilir
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
DMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri düşmeye başladı
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Kadının soyadı sil baştan! Bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
Sosyal medya Bodrum'un fişini çekti!
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
MSB kaynakları: Suriye'deki provokasyona 2 bin kişi katıldı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Ulaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
TCMB rezervlerinde seçim sonrası ilk düşüş
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
OGM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
'Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı' iddialarına açıklama
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
Erdoğan: Gazze'de 40 bin masum hayatını kaybetti
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
DMM'den UEFA'nın 'çeyrek final' iddiasına yalanlama
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sinan Ateş davasında tahliye edilenler kimler?

Sinan Ateş cinayetinin 5. celsesinde mahkeme heyeti 10 kişiyi tahliye etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 15:41, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:44
Yazdır
Sinan Ateş davasında tahliye edilenler kimler?

Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında, Mahkemenin tutuklu bulunan taksici, otel sahibi, otoparkçı gibi bazı sanıkları tahliye etmesi bekleniyordu.

İşte tahliye edilenler:

Mehmet Yüce: Motorsikletini sattığı için tutukluydu. Sinan Ateş'in öldürüldüğü olayda Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya'nın kullandığı motosikletin satıcısı olarak iddianamede yer alıyor. Yüce'nin, olayla başka bir ilişkisi bulunmuyordu.

Erdem Karadeniz: Otel sahibi olduğu belirtiliyordu. Fiilen sahibi olduğu öne sürülen otelde şüpheliler konakladığı için dosyada yer alıyor ve cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.

Osman Bayraktar: Cinayet ile ilgisi yok. Sadece Doğukan Çep'i ortağı olduğu otoparka gelip gitmesi nedeniyle tanıyordu.

Zekeriya Asarkaya: Arkadaşlık ilişkisi nedeniyle Hakan Saraç'ın yanında getirdiği ray Özyağcı ile Suat Kurt'u evinde ağırladığı için tutukluydu.

Ufuk Köktürk: Doğukan Çep'i cezaevinde tanıyordu. İsteği üzerine cinayetten bir gün önce ona 4 bin lira gönderdiği için tutukluydu

Aytaç Ataç: Ankara'da bir kafe işletmecisi. Olayda ölen ya da yaralanan kimseyi tanımıyordu. Bir saat önce cinayeti öğrendi. Bir arkadaşına tüm konuşma kayıtlarını sil dediği için tutukluydu.

Caner Günay: Taksici. Doğukan Çep ve Tetikçi Eray Özyağcı'nın para gönderdiği isimlere para gönderdiği için tutukluydu.

Umut Ersoy: Taksici. Doğukan Çep'i ise 'Cuma' ismiyle tanıyordu. Tetikçi Eray Özyağcı'yı da Doğukan Çep'in yanında görmesi sebebiyle tanıyordu ama samimiyeti yoktu.

Alper Atay: Olayla ilişkisi yoktu. Cinayete iştirak etme suçlamasıyla yargılanan Suat Kurt'u ismen tanıdıyordu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber