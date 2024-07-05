Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Bakanlıktan milli futbolcu Demiral'a verilen cezaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları, toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."