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İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula

Ankara 21. idare Mahkemesi yurt dışında bulunan bir yükseköğretim kurumundan mezun olan kişinin diploma denklik başvurusunun reddine dair açılan ikinci davada mahkeme kararlarının şeklen değil içeriğe uygun olarak uygulanması gerektiğinin altını çizerek davacıyı haklı bularak dava konusu işlemi iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 19:12, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:18
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İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula

Rusya Federasyonu'nda bulunan bir yükseköğretim kurumundan mezun olan kişi, diploma denklik almak için YÖK'e başvuru yaptı. YÖK başvuruyu, alınan eğitimin açık öğretim şeklinde eğitim olduğu gerekçesini ileri sürerek reddetti. Bunun üzerine başvurucu başvurucu YÖK aleyhine dava açtı. Açılan davada idare mahkemesi 2023 yılında davacı lehine karar verdi. Karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.

YÖK mahkeme kararı üzerine yeniden başvuruyu incelemeye aldı. Aylar süren inceleme sonunda başvuru tekrardan reddetti. Diploma sahibi yine mahkeme yolunu tuttu. Mahkeme dava açan kişiyi ikinci defa haklı buldu ve adeta hukuk dersi niteliğinde bir karara imza attı.

Yükseköğretim Hukuku alanında danışmanlık yapan davacının Avukatı Şuayp Levent, kararı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı. Avukat Şuayp Levent, diploma denklik konusunda mahkeme kararlarının olması gerektiği gibi uygulanmaması ilgili olarak (mahkeme kararında belirtilen hususulara dikkat edilmemesi) çokça yakınma olduğunu, hukuk devletinin gereği olarak kurumlarının mahkeme kararlarının olması gerektiği gibi yerine getirilmesi hususunda hassas davranmaları gerektiğini belirterek kararın emsal niteliğinde değerli bir karar olduğunu ve kararın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda da YÖK'ün objektif olumlu bir tutum içinde olacağını beklediklerini belirtti. Ayrıca, Avukat Şuayp Levent YÖK'ün son dönemde sadece nitelikli bir yurt dışı eğitimiyle alınmış diplomalara denklik verilmesi, niteliğinde tereddüt edilen yurt dışı yükseköğretim diplomalarına yönelik denklik başvurularının dahi alınmaması yönünde, Türk Yükseköğretimin Sisteminin değerini ve niteliğini koruyacak şekilde bir dizi önemli ve olumlu düzenleme yaptığını da sözlerine ekledi.

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