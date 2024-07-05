Hasattan dönerken devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan İbrahim Arafat, Saniye Arafat, Bircan Bektaş ve Emine Bostancı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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