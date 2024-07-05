Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor

BYD üst düzey yetkililerinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımı Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında yaptığı açıklamada BYD ve Chery'nin Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Fabrika Manisa'da inşa edilecek

Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa'da Macaristan'a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye'de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa'da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.

Yatırıma vergi muafiyeti kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Çin menşeili otomobillere yüzde 40 ek vergi getirilmişti

Geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Çin menşeli otomobillerden yüzde 40 ek vergi alınması kararı alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında "İthalat değerinin %40'ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır."