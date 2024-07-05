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KKTC'de Bakanlık Özel Kalem Müdürü rüşvetten tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 22:23, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 22:26
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KKTC'de Bakanlık Özel Kalem Müdürü rüşvetten tutuklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı rüşvet suçlamasıyla sarsıldı. Bakanlığın Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Firmadan dizüstü bilgisayar talebi

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, özel kalem müdürü olan zanlının 31 Ekim 2023 tarihinde İskele'de faaliyet gösteren bir firmadan hediye talep ettiğini söyledi.

Polis çavuşu, zanlının bin işçiye çalışma izni çıkarmak için bakanlığa başvuran firmadan işlemlerin hızlandırılması için dizüstü bilgisayar talep ettiğini ve bilgisayarların bakanlıkta personel tarafından kullanılacağını söylediğini aktardı. Suiçmez, zanlının firmanın vermiş olduğu bin 850 dolar değerindeki bilgisayarı evine götürdüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlının evinde yapılan arama sonucu bilgisayarın bulunarak delil olarak alındığını kaydeden Suiçmez, Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin uzaktan erişimle bakanlıktaki işlere baktığını ve yapılan incelemede bilgisayarda sadece zanlının kişisel verilerinin tespit edildiğini söyledi.

"Başka işler de yaparız" vaadi

Polis çavuşu Suiçmez, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde de Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve onarımı için bir firmaya 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, firmanın yaşlı bakım evinin işlerini aldığını ancak katkı koymak amacıyla daha ucuza; 23 bin 500 dolara yapacağını zanlıya bildirdiğini açıkladı. Polis, zanlının ilgili firmaya ödeme yaparken 25 bin dolar verdiğini ve faturayı 31 bin 650 dolara kestirmek istediğini belirtti. Suiçmez, zanlının firma yetkililerine, "aradaki farkı başka işlerde kullanırız, sizinle başka işlerde yaparız" dediğini de açıkladı. Suiçmez, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu şirketin şikayetçi olduğunu aktardı.

"Satın almak istediği arsada indirim yapılmasını istedi"

Polis, zanlı aleyhine "sahte belge düzenlemeye tahrik" suçlaması getirilebileceğini ancak henüz araştırmalarının sürdüğünü kaydetti. Polis Suiçmez, zanlının yine bakanlığa başvuran İskele'deki bir başka inşaat firmasından da bakanlıktaki işlerini hızlandırmak için satın almak istediği arsada indirim yapılmasını istediğini ifade etti. Polis, zanlının bilgisayarının yanı sıra, cep telefonunun da delil olarak alındığını kaydetti. Suiçmez, şikayetçi olan firma ve şahısların ellerinde zanlının talepleriyle ilgili yazışmalar ve mesajlar olduğunu, bunları polise vermek istediklerini kaydetti.

Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak

Polis Suiçmez, zanlının cep telefonunun şifresini vermediğini, bu nedenle inceleme yapamadıklarını, telefonda birçok suçla bağlantılı yazışmaların olabileceğini ifade etti. Suiçmez, bir günde 7-8 ifade aldıklarını, 20 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme de talebi onayladı.

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