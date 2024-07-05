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Hakime, liseli stajyerine cinsel saldırıdan dava

Adana'da görevli hakim A.E. hakkında, yanında staj yapan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, öğrencinin hakimin odasından panikle hızla çıkıp yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 23:01, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 22:55
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Hakime, liseli stajyerine cinsel saldırıdan dava

Adana'da bir lisenin Adalet Bölümü'nde öğrenim gören B.I. (18), 2022 yılının eylül ayında Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi Hakimi A.E.'nin (36) yanında staj yapmaya başladı. Hakim A.E.'nin, haftanın 3 günü yanında staj yapan B.I.'ya kasım ayında odasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın ardından psikolog kuzenine yaşadıklarını anlatan B.I., annesinin de öğrenmesi ile okul müdürüne giderek durumu bildirdi.

"PERDELERİ KAPATTI"

Okul yönetiminin devreye girmesi ile Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi hakimi A.E. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma aşamasında hakimin önce görev yeri değiştirildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. Adana Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanarak, hakim hakkında "basit cinsel saldırı" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.I., şunları söyledi:

"Staj yaptığım bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Daha sonra konu yüzmeye geldi, yüzmeyi sevdiğimi söyleyince bana yüzerken videom olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. Sonra konu birden alkole geldi. Biraz daha konuştuktan sonra bana dans etmeyi sevip sevmediğimi sordu. Ben dans etmeyi bilmediğimi söyledim. Daha sonra perdeleri kapattı.

Ben ayağa kalktım, ayaktayken 'gel dans edelim' dedi. Ben bilmediğimi söyledim. Elini elime koydu ve diğer elini de belime koydu. Dans sırasında bana 6-7 kez değdi. Dudağımı öpmek istedi, ben geri çekildim. Rahatsız olduğumu, gitmek istediğimi söyledim. O esnada ellerimin ikisini de tutarak öptü. Kendimi geri çektim ve çıktım." dedi.

Hakim A.E., iddianamedeki ifadesinde suçlamayı reddederken, B.I.'nın hakimin odasından panik halde hızla çıkıp yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak yer aldı.

Mağdur kızın telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda olay gününden sonraki gün hakim A.E.'nin 'Bugün geldin mi adliyeye, her şey yolunda mı?' şeklinde mesaj gönderdiği ve cevapsız aramaları olduğu belirtildi.

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