6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

3- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak.

Günün diğer çeyrek final müsabakasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izleyecek.

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