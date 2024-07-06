Manisa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğünü tespit etti.

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