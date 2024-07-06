Manisa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 07:13, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 07:28
E.K. (22) yönetimindeki 45 RA 1555 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğünü tespit etti.
Yaralanan sürücü E.K. Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.