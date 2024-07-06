Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yasin Çınar'ın (25) kullandığı 60 AEG 854 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Mehmet İhsan Akgöz (66) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akgöz ise buradaki tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği caddede toplanan mahalle sakinleri, daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi ve bir süre yolu trafiğe kapattı.