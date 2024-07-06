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Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama

Kaçak göçle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor. Adresinde bulunamayanların yardımları kesilecek. Uyarıya rağmen ikametine dönmeyen sınır dışı edilecek. Sığınmacıların mobilize olmaları önlenecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 07:40, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 07:39
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Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Türkiye'de bulunan Suriyelilerin, gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için iki ülke arasındaki trafiğin önümüzdeki günlerde liderler seviyesine çıkarılması beklenirken, kaçak göçle mücadele konusunda da yeni açılımlar gündeme gelecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin Strateji Kuruluna yaptığı sunumda kaçak göçle mücadele konusunda önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi.

Edinilen bilgilere göre Yerlikaya "Önümüzdeki sürece ilişkin yeni planlamalar olacak. Çünkü iş dünyasından da bazı talepler söz konusu. Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlı olarak çalıştırılmasını istiyorlar. Bununla ilgili bazı çalışmalar olacak. Bunun yanı sıra, kayıt dışı göçle mücadele konusunda yeni açılımlar olacak. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Türkiye'de kayıt altında bulunan sığınmacıların bildirdikleri adreslere gidiliyor. Eğer adresinde değilse, bunlardan adreslerine dönmeleri isteniyor. Yardımları da kesilecek. Buna rağmen, dönmüyorlarsa sınır dışı edilecekleri bildiriliyor" dedi.

ORGANİZATÖRLERE NEFES ALDIRILMIYOR

Yerlikaya, 2023 yılında ilk olarak İstanbul'da başlatılan 'Mobil Göç Noktası' uygulamasından başarılı sonuçlar alındığını da anlattı. Özellikle, sığınmacıların yoğun olduğu illerde bu noktaların artırılacağını belirten Yerlikaya, 200 civarında mobil araçla Türkiye genelinde kontrollerin yapıldığını hatırlattı. Yerlikaya "Türkiye'de 3 milyon 100 bin civarında geçici koruma altındaki Suriyeli bulunuyor. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 100 bin civarında. 235 bin uluslararası koruma kapsamında yabancı var. Yani düzenli göç dediğimiz kayıtlı 4,5 milyona yakın yabancı var" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik de operasyonlar yapıldığını belirterek, bu kişilere nefes aldırmadıklarını söyledi. Yerlikaya; operasyonlarda 12 bin 500 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını, bunların 4 bin 500'ünün tutuklandığı bilgisini de verdi.

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