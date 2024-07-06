Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde hazırlanan torba yasa teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler, kanun teklifi ile kamu kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması doğrultusunda bazı yeni düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Teklif ile getirilen bazı yeni uygulamalar şöyle sıralandı:

"Kamuya ait taşıtlar ile iş makinelerinin ekonomiye kazandırılması için ÖİB'e yetki veriliyor. Yapılan satışların bedelleri ilgili kamu kurumlarına gelir kaydedilecek.

Kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden yüksek maaş almalarına yönelik sınır getiriliyor. Bu görevleri nedeniyle verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi adlar altında yapılacak ödemelerin tutarı, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. AK Partili Güler, 2024 yılı için bu miktarın 92 bin lira olduğunu kaydetti. Üst sınırı aşan ödeme olması durumunda aradaki fark, bütçeye gelir kaydedilecek.

TASARRUF ETMEYENE YAPTIRIM

Tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi öngörülüyor. Bu yaptırımlar uyarma, kınama, aylıktan kesme olabileceği gibi, tasarruf tedbirine uyulmaması olayının büyüklüğü ve niteliğine göre memurluktan çıkarmaya kadar varabilecek.

Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca il özel idarelerince gerçekleştirilen yatırımlara hak ediş oranlarına göre ödeme yapılacak.

BOTAŞ'ın, doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Ayrıca arz güvenliğinin sağlanması için BOTAŞ'ın gaz alımlarının İhale Yasası dışında tutulması öngörülüyor.

HİBRİT ARAÇLARA ÖTV TEŞVİKİ

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlarla ilgili ÖTV oranları, bu araçların kullanımını teşvik edici şekilde yeniden belirleniyor.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN NÜFUS KRİTERİ

Deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyeler için, bütçeden pay verilmesi konusunda 2023 nüfusu esas alınacak. Böylece deprem nedeniyle nüfusu azaldığı için aldıkları pay düşmeyecek.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'yle ilgili yetkiler, Maliye Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına devrediliyor. Böylece devlet yardımların aktif bir şekilde izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilebilmesi amaçlanıyor.

İller Bankasının yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi amacıyla sermaye tavanı arttırılıyor. Bu doğrultuda İller Bankasının sermayesi 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılıyor.

Sokak aydınlatma giderlerinin yüzde 30'unu mahalli idareler ödeyecek.