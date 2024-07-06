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Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianame hazırlandı. Polat çiftinin 'örgüt kurma', 'suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama' suçunun yanı sıra Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefetten 40'ar yıla kadar hapisleri istendi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 08:24, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 08:27
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Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!

Sabah Gazatesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın düzenlediği iddianamenin kritik ceza miktarı ve yöneltilen suçların detaylarına GÜNAYDIN ulaştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenledi. İddianamenin en kritik isimleri ise Dilan ve Engin Polat çiftiydi.

Savcılık çiftin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından iddianame düzenledi.

Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla, '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla ve 'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame mahkemece değerlendirme aşamasında...

Mahkemenin 14 günlük yasal değerlendirme süresi bulunuyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde 5'i tutuklu 28 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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