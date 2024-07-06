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Sağanak sırasında yıldırım düştü, 76 koyun öldü

Amasya'da yağış sırasında 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 09:59, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:56
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Sağanak sırasında yıldırım düştü, 76 koyun öldü

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çobanlar Sefer (20), Recep (60) ve Mehmet Kürkçü, sağanak bastırınca koyunlarını yağmurdan korumak için ağaç altında topladı. Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve sürüdeki 76 koyun öldü. Mehmet Kürkçü de yıldırımdan etkilendi.

İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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