Taksi şoförü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattı

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

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