Taksi şoförü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen bir taksi şoförü, ortalığı birbirine kattı. Taksi şoförü, araçlara ve kaldırımdaki direklere çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 10:53, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:54
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir taksi şoförü ortalığı birbirine kattı.Olay, saat 05.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.
Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı.Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.