Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde 3 Temmuz gecesi başlanan asfalt yenileme çalışmaları gece 01.00 itibariyle tamamlandı. 8 Temmuz'da bitmesi planlanan çalışmalar 2 gün erken tamamlanarak Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri tekrar kullanıma açıldı.

Çalışmalar neticesinde köprü üzerindeki metrobüs yolunda eskiyen ve sürüş konforunu etkileyen asfalt alan yenilendi.

KÖPRÜNÜN TÜM ŞERİTLERİ TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmaları sırasında orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatılmış, araçlar trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirilmişti. Çalışmalar sırasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu da Bahçelievler'e kadar uzanmıştı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri tekrar kullanıma açıldı. Açılan şeritlerle birlikte köprüdeki akıcı trafik havadan görüntülendi.