Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Orta Karadeniz'deki 3 ilde öğle saatlerinden sonra beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 13:12, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Samsun için "turuncu", Giresun ve Ordu için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.