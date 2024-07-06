Bakan Kurum: Deprem bölgesinin derdi bizim derdimiz

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Gazetecilerin girişte görüntü almalarına izin verilen toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantının ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un göreve yeniden gelmesinin ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, buradaki değerlendirmelerine yer verilen Kurum, depremde ağır hasar alan tüm illerin ziyaret edileceğini belirtti.

"Amacımız vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi"

Bakan Kurum, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla depremlerden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak adına her türlü çabayı verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"O günden beri de tüm ekiplerimiz ve bakanlıklarımız bu çalışmayı sürdürüyor. Amacımız buraların bir an önce ayağa kalkması, vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi. Giden canları geri getiremeyiz ama hem çevreye hem de bölgeye katkı sağlayarak eskisinden daha iyisini yapma gayretiyle ve motivasyonuyla çalışıyoruz. Hep söylüyoruz, deprem bölgesinin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz. İnşallah bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Ne konuşursak, onu yapacağız. Konuştuğumuzu bir an önce bitirmek için gerekli her türlü iradeyi göstereceğiz."

"Bugün karşınızda verdiği sözleri tutan biri olarak oturuyorum"

Bakan Kurum, "asrın afeti"nin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldiğini, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlediğini anımsattı.

Birçok afette olduğu gibi depremin ilk anında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipleri ve talimatlarıyla hep birlikte bölgede oldukları aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Günlerce, aylarca deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte mücadele ettik. Orada ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. Hamdolsun bugün de karşınızda verdiği sözleri tutan biri olarak oturuyorum. O yüzden bize inanın, güvenin. Biz sizlerle el ele verip inşallah Kahramanmaraş'ımızı ayağa kaldıracağız. Hep birlikte inşallah bu süreci en kısa zamanda atlatmak istiyoruz. Bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak ve ihtiyaçları, sorunları giderene kadar da elimizi, gönlümüzü buradan çekmeyeceğiz. Amacımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, deprem bölgesini bir an bile olsun ana gündem maddesinden çıkarmayacak bakış açısıyla çalışmak. Deprem ve deprem bölgesi birinci önceliğimiz. Her şey durabilir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları duramaz. O yüzden buranın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları giderecek adımları hep birlikte atacağız. Bu derdi hep birlikte paylaşacağız ve hep birlikte emek verip, alın teri dökeceğiz."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.