Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görülen göktaşı milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

GÖKTAŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Farklı illerden göktaşının düşme anını izleyenler şaşkına döndü. Söz konusu ışık kümesi, Yalova, Sakarya, Bursa gibi çevre illerden de görüldü.

Akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'DAN GÖKTAŞI AÇIKLAMASI

Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin birçok farklı ilinden görülen göktaşı hakkında resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

TUA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."