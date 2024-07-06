Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kardeş ülke Azerbaycan tarafından inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan acıyı ve unutmadıklarını, yaraların sarılması adına ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Göreve tekrar getirilmesinin ardından ilk ziyaretlerini vatandaşların taleplerini bizzat dinlemek, projeleri yerinde incelemek ve alınması gereken kararlar varsa yerinde görmek için deprem bölgesine yaptığını belirtti.

Bu kapsamda dün Malatya'yı bugün ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldiklerini, buradan da Hatay'a gideceklerini anlatan Kurum, deprem bölgesinin ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

"Bir ayağımız, gönlümüz, kalbimiz her zaman deprem bölgesinde olacak"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki ziyaretleri düzenli olarak sürdüreceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir ayağımız, gönlümüz, kalbimiz her zaman deprem bölgesinde olacak. Hep söylediğimiz gibi deprem bölgesinin derdi derdimiz sevinci de hepimizin sevinci olacak. Tek arzumuz, isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, Kahramanmaraş'ımızı eski güzel günlerine kavuşturmak. İşin sonunda da vatandaşımızın dualarını almak ve evlerine gidip hoş sohbetler yapmak. İnşallah o günlere hızlı şekilde erişmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Kaybedecek bir saniyemiz yok, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, bu hizmetleri yapacağız. Proje alanlarımızı tek tek ziyaret ediyoruz ve vatandaşımızın bizden beklentilerini bizzat yerinde dinlemek ve yerinde çözüm üretmek suretiyle hızlı kararlar alıp o kararları da uygulamak istiyoruz."

Depremi siyasi bir malzeme yapmaksızın siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi ve tüm sivil toplum örgütleriyle süreci yönetmek istediklerini aktaran Kurum, 6 Şubat'ta halkı yasa boğan depremlerin hüznünü ilk günkü gibi yüreklerinde taşıdıklarını dile getirdi.

"Emin olun bu mutluluk paha biçilmez bir değer"

Bakan Kurum, deprem döneminde adeta milli mücadele ruhunun ortaya koyulduğunu ve bu durumun çok önemli olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan Hükümeti'nin 'tek millet iki devlet' şuuruyla inşa ettiği konutların bir kısmını görüyoruz. Konutlarımız bitme aşamasına geliyor, o zaman temelini attığımız okulumuzda bu eğitim öğretim yılında depremzede çocuklarımız eğitim görecek. Emin olun bu mutluluk paha biçilmez bir değer. Burada Kahramanmaraş'ın çocukların gülen yüzünü göreceğiz bizim için çok kıymetli çok değerli. İncelemelerimizi yaptık, incelemelerimiz neticesinde de alacağımız kararlarla inşallah hep birlikte yapılması gereken işleri sayın Cumhurbaşkanı'mızın her afette verdiği sözleri tutan, kararlı bir şekilde yerine getiren anlayışla bizde bize düşen görevleri inşallah tek tek yerine getireceğiz."

Yaşanmış olan deprem, sel, heyelanlarda verdikleri sözlerin tutulduğuna işaret eden Kurum, 6 Şubat depremlerinde de aynı anlayışla bir seferberlik şuuruyla çalışacaklarını ifade etti.

"6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aştı"

Bakan Kurum, 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen afet nedeniyle devasa bir alanda çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, "6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda. Bugüne geldiğimizde o günden bugüne Bakanlığımız, iştiraklerimiz ve TOKİ Başkanlığımız tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı. Yine yerinde dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. 4 bin 500 köyde vatandaşımızın mümkünse yerinde, değilse eğer toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz ve bugüne kadar 76 bin konutumuzu 2 bin şantiyemizde çalışan 153 bin emekçi kardeşimizle birlikte teslim etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutları şehrin ihtiyaçlarını gözeterek yapıp teslim etmek olduğuna işaret eden Kurum, bugüne kadar Kahramanmaraş özelinde 17 bin 592 konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini aktardı.

"Tüm ekibimizle afetzede kardeşlerimizi biran bile yalnız bırakmayacağız"

Bakan Kurum, tüm bölgede çalışmaların hız kesmeden süratle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz rezerv alanlar var bu rezerve alanlarda da yine şehrin ihtiyaçlarına yakışacak zemin artı 3-4 katı, eğer imkan yoksa 5 katı geçmeyecek şekliyle projelerimizi yürütüyoruz ve burada esnafımızın, sivil toplum örgütlerimizin taleplerini de dikkate almak suretiyle bu projeleri yapmak ve bu projelerde yine vatandaşın taleplerini gözetmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Yine Kahramanmaraş özelinde vatandaşlarımızın merakla beklediği bir haberimiz var, burada heyelan bölgesi ve fay hatları ile ilgili bir süreç var. Gerek yerleşime uygun olmayan alanlar gerekse fay sakınım bölgesi diye ilan edilmiş ve vatandaşımızın burada herhangi bir yerleşme yapamadığı alanlara ilişkin hocalarımızın bir çalışması var. Bu çalışmalarda hocalarımız ayrıntılı tüm etütleri yaparak mikro belgeleme zeminin etüdünün yapılması ve oradan örneklerin alınması buradaki örneklerin yurt dışında laboratuvarlara gönderilmesi gibi tüm çalışmaları yapıyorlar."

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Boğaziçi, Vadi ve Akçalı mahallelerinde heyelan riskine karşı bilim insanlarınca çalışmalar yapıldığını ve bir ön rapor hazırlandığını ifade eden Kurum, bölgenin yerleşimine uygunluğu ile ilgili kararı Ekim ayı içerisinde hocaların verdiği rapor doğrultusunda vatandaşları bilgilendireceklerini söyledi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki insanların yüzleri gülünceye kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tüm ekibimizle afetzede kardeşlerimizi bir an bile yalnız bırakmayacağız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bir elimiz, gönlümüz daima deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki tüm vekillerimize vatandaşlarımıza, belediye başkanlarımıza kapımız 7 gün 24 saat açık olacak. Tüm ekibimiz deprem bölgesinde vatandaşın ayağına gidecek, vatandaşımız bizden ne bekliyorsa onu yapabilme adına her türlü gayreti gösterecek. El birliği içerisinde sadece elimizi değil inanın tüm gövdemizi taşın altına koyacağız ve en hızlı şekilde yuvalarımıza kavuşacağız. Esnafın yüzü gülene kadar, Kahramanmaraş'ın 11 ilimizin yüzü gülene kadar. Burada sanayi, ticaret, ekonomi yeniden eski hale gelene kadar sahada olacağız. Depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şartlar ne olursa olsun. Sayın cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde biz deprem bölgesi için yapılması gereken tüm çalışmaları devletimizin tüm kudreti ile tüm gücüyle inşallah yapıyor olacağız kudret benim derdimdir bu dert bizim derdimizdir ve hep birlikte inşallah biz bu çalışmaları ortaya koyup vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz."

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kurum, bir gazetecinin raylı sistemlerle alakalı sorusuna, Kahramanmaraş'ta bir çalışma başlatıldığını, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili bir müjdeyi paylaşacağını dile getirdi.