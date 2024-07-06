Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı

Yenikent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) karşındaki arazide, saat 14.15 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir ve Urla itfaiye gruplarına ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlerin ev ve park halindeki araçlar ile bir akaryakıt istasyonuna 200 metre kadar yaklaşması ise korku yarattı.

Yangının başladığı yerden İzmir yönüne giden yol da trafik tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 2,5 saatte kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.