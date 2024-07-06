Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 20:44, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 20:47
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.
Ekipler, botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.