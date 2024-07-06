MİT Türk bayrağına zarar verenleri yakalamaya devam ediyor
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk bayrağını yırtan şahıs "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 22:01, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:04
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına saldıranların peşini bırakmıyor.
MİT'in yoğun çalışmaları sonucunda Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.
Türk bayrağını kirli elleri ile yırtan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade SMO tarafından Azez'de gözaltına alındı.
Türk bayrağını yırtan şahıs "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi.