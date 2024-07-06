İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2024 22:56, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2024 23:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.
Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı...Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 6, 2024
Haydi #BizimÇocuklar, yeni zaferler yazma zamanı!🇹🇷 pic.twitter.com/J9Ey54Eh28