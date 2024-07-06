İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı

Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.

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