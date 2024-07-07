Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

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