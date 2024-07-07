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Hedef Türkiye'de iç savaş çıkarmak! Yabancı istihbarat, çocukları kullanıyor

Ankara ile Şam yakınlaşmasından rahatsız olan odaklar, sosyal medya kışkırtıcılığı ve sokak olaylarının ardından Türkiye'deki Suriyelilerin bilgilerini yayınlayarak iç savaş çıkarmayı amaçlıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 07:43, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 07:33
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Hedef Türkiye'de iç savaş çıkarmak! Yabancı istihbarat, çocukları kullanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana zirvesinde Suriye ile ilgili kritik bir görüşme yaparken Türkiye'de olağanüstü bir komplo yaşandı. Mülteciler üzerinden Türkiye'yi karıştırmak isteyen odaklar, 3 milyon 300 bin Suriyelinin ikamet bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamalarda "Türkiye Ayaklanış" isimli Telegram kanalındaki paylaşımların 14 yaşında bir çocuk tarafından yapıldığını belirtti.

Bilişim uzmanı Adem Taşkaya, İsrail istihbaratı Mossad'ın birçok ülkede çocukları operasyon aparatı olarak özellikle kullandığını söyledi.

Siber güvenlik uzmanı Soner Özcan ise "Bu insanların adres bilgilerini açık kaynaklardan ifşa etmek her şeyden önce kişisel verilerin gizliliği esasına aykırıdır. Olaya hukuki açıdan olduğu kadar güvenlik penceresinden de bakılmalı" dedi. Adresleri internet üzerinden servis edilen Suriyeliler gelişmeleri kaygıyla izlerken, aynı provokasyon grupları başta İstanbul, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Antalya olmak üzere Türkiye genelinde ayaklanma çağrısı ve kışkırtıcı mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

İSTİHBARAT SERVİSLERİ SAHNEDE
Son dönem tahriklerinin planlı olduğunu kaydeden Aktivist Ayhan Altıntaş "Sosyal medya kışkırtıcılığı, sokak olayları ve en son Suriyelilere ait listelerin yayınlanması iç savaş tehdidinin en üst noktası" diye konuştu.

Altıntaş, farklı istihbarat servislerinin süreçte etkin rol aldığını belirterek "İçeriden ciddi destek alıyorlar. Bu liste olayı son aşama. Bütün hazırlıklar iki ayaklı yürüyor. Suriye ve Türkiye'de olayları aynı anda patlatarak devleti ve kurumları çaresiz bırakmak istiyorlar. Bunun için de Türkiye'deki Suriyeliler özel hedef seçildi." ifadelerini kullandı

ZAMANLAMASI MANİDAR
Siber güvenlik uzmanı Deniz Umay da böyle bir vasatta bu verilerin sızdırılmasının normal bir olay olmadığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: Çok tehlikeli bir komplo ile karşı karşıyayız. Paket halinde bütün Suriyelilerin ikametgah adresleri ve vatandaş olanların pasaportlarının toplumu kışkırtma amaçlı servis edildiğini düşünüyorum. Set halinde 3 milyonu aşkın Suriyelinin bilgilerinin böyle gerilim döneminde sızdırılması, ifşa edilmesi normal bir durum değil. Eski provokasyon dönemlerinde hedef kitlenin evleri işaretlenirdi. Şimdi modern yöntemlerle dijitalden ifşa ediliyor" diye konuştu.

TÜRKMENLER DE MAĞDUR
Suriye Türkmenlerinden eski Meclis Yöneticisi Zeki Türkmen ise Kayseri provokasyonu, İstanbul, Gaziantep, Hatay ve benzeri kışkırtma noktalarında birçok Türkmen'in de mağdur olduğunu aktardı. Sergilenen şiddet konusunda Türkmenlerin, temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında diğer Suriyeli topluluklardan farkının olmadığını vurgulayan Türkmen "Bu tahrikin Türk milliyetçiliği ile hiçbir ilgisi yok. Benim adres bilgilerim de internet ortamında paylaşılanlar arasında. Yani tehdit hepimiz için ortak ve aynı derecede tehlikeli. Bu tahrikler Türk, Kürt, Arap ayırt etmeden Türkiye'nin milli bütünlüğünü, kardeşliğini ve huzurunu hedef alıyor. Hepimizde korku ve kaygı hakim" beyanında bulundu.

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