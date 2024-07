Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalarda tarladan sofraya yaptığı denetimlerin yanı sıra gıdaların nasıl tüketilmesi ve muhafaza edilmesi gerektiğini 'Gıda Hattı' ve sitesinde vatandaşlarla paylaşıyor. En çok sorulan sorulara cevaplar da şöyle:

* Kabuğu kirli yumurta yıkanmalı mıdır?

Tüketiciler yumurtaların dış kabuklarındaki kirlerin yıkanınca temizleneceğini düşünüyor. Ancak yumurta yıkandığında üzerinde bulunan mikroorganizmalar, yumurta kabuğunda bulunan ve gözle görülmeyen gözeneklerden içeri giriyor ve yumurtanın bozulma riskini artıyor. Hazır ambalajlı yumurtalar yıkanmadan uygun kapaklı kaplarda muhafaza edilmeli uyarısı yapılıyor.

* Dondurulmuş gıdalar nasıl çözündürülmeli?

Oda sıcaklığında çözündürülen dondurulmuş ürünlerin dış kısmı çabuk çözüneceği için gıdanın orta kısmı henüz çözünmeden, dış kısımlarında mikroorganizma üremesi başlayabildiği belirtiliyor. Bu nedenle gıdaları, buzdolabında bekletilerek yavaş yavaş çözdürme en uygun yöntem.

*Peynir, yoğurt, salça gibi gıdaların küflenmiş kısımları atılıp kalan kısım tüketilebilir mi?

Yoğurt, krema, reçel, salça, ekmek, meyve suları gibi su oranı yüksek ürünler, kırmızı et, beyaz et sosis, salam gibi et ürünleri, salatalık, domates, şeftali gibi yumuşak sebze ve meyveler ile pişmiş yemeklerde küflenme varsa o bölge kesilse bile tüketilmemesi öneriliyor.

*Balıkla yoğurt yenir mi?

Temiz sulardan elde edilmiş taze balık, bekletilmeden uygun şekilde pişirilip taze yoğurtla birlikte tüketildiği zaman zehirlenmeye sebep olmaz. Balığın yapısında histamin denilen proteinin miktarı, bayat balıkta artış gösteriyor. Buna göre balığın temizliğinden ve tazeliğinden emin olunan durumlarda balıkla birlikte ayran ve yoğurt gibi ürünlerin tüketilebileceği ifade ediliyor.

*Esmer şeker beyaz şekerden daha sağlıklı mıdır?

Esmer şeker, beyaz sofra şekerine renk vermek üzere şeker kamışı melası ilavesiyle elde ediliyor. Temel bileşeni beyaz sofra şekeri. Bu sebeple daha sağlıklı olduğu söylenemez.

Ali Kürşat Büyükada