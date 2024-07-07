Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış

17 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek lise tercihleri devam ediyor. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir.



Peki, lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? İşte 10 maddede dikkat etmeniz gereken tercih tüyoları:



1- Tercihte puanı kullanmak:

Tercih yaparken liselerin geçen seneki puanı ile kendi puanınızı karşılaştırarak tercih yaparsanız yanılırsınız. Doğru olan; puanı değil başarı sıranızı kıyaslamaktır.



2- Tercihlerin tamamını kendi yüzdelik dilimindeki okullardan yapmak:

Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli şekilde oluşturulmalıdır. Örneğin; yüzdelik sırası 5.5 olan bir aday, yüzde 3'lük okul da yazabilir. İlk 3 tercih bu şekilde en çok istenen okullardan oluşturulabilir.



3- Yüzdelik sıraları küçükten büyüğe sıralayarak tercih yapmak:

Amaç; daha yüksek puanlı bir okula girmek değil, daha çok istenen okula girmek olmalıdır.



4- Trendlere kapılmak:

Çevrenin etkisiyle, bazı moda ve trendlere kapılarak tercih yapmak, 4 yıl boyunca istemediğiniz bir lise türünde okumanıza neden olabilir.



5- Bir okulu üste yazmanın 'kazanma avantajı' sağlayacağını düşünmek:

Yerleştirme işleminde 'Puan Üstünlüğü' esastır. Yani bir okulu öncelikli kazanacak olan; üst sırada tercih eden değil, puanı daha yüksek olandır. Puanlar eşit olduğunda bile üste yazmak avantaj sağlamaz.



6- Bütçe planı yapmadan özel okul tercih etmek:

Çocuğunu bir özel okula kaydetmek isteyen veliler 4 yıllık bir bütçe planı yapmadan kayıt yaptırabiliyor. Ancak her yıl artan özel okul ücretleri gelecekte bütçenizi oldukça zorlayabilir.



7- Arkadaş kurbanı olmayın:

Bu yaşlardaki öğrencilerin arkadaşlarından duygusal olarak etkilenmeleri yanlış kararlar almalarına neden olabiliyor.



8- Puanım ziyan olmasın:

Yüksek puan alıp yüksek yüzdelik dilimlere giren öğrenciler puanım ziyan olmasın mantığıyla ilgi ve yetenekleri dışındaki okul türlerini seçebiliyor.



9- Zıt okul türlerini seçmek:

Bir listede hem fen hem de sosyal bilimler lisesi olması karasızlığın bir göstergesi.



10- Uzman desteği almamak:

Rehber öğretmenlerden mutlaka destek alın. Öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirme yapacak uzman kişiler onların rehber öğretmenleridir.

CEYDA KARAASLAN