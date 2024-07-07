Türkiye'den Gazze'de soykırım için kritik adım

Maliyeden ticari araçların kayıt dışı akaryakıt alımına yakın takip
Maliyeden ticari araçların kayıt dışı akaryakıt alımına yakın takip
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
PKK'dan 'bittik' toplantısı
PKK'dan 'bittik' toplantısı
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
İdare Mahkemesinden YÖK'e: Kararı şeklen değil içeriğine uygun uygula
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor!
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kamuda çifte maaşa sınır geliyor! AK Parti kanun teklifini sundu
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Kaçak göçe yeni tedbir! Suriyelilere evde yoklama
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Erdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Çin otomotiv devi Türkiye'ye yatırım için geliyor
Yıldırımın çarptığı çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
Yıldırımın çarptığı çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
Ana sayfaHaberler Dünya

Türkiye'den Gazze'de soykırım için kritik adım

Gazze'de yaşanan büyük dram için Türkiye'den kritik bir adım daha geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör ek delil sunulurken, bunlardan 2'si kadın ve çocuklara yönelik oldu. Kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru yapılması da değerlendiriliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 08:37, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 08:46
Yazdır
Türkiye'den Gazze'de soykırım için kritik adım

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran kurumlar arasında yer aldı. Baro heyeti, geçen günlerde Lahey'e gidip mahkeme savcıları ile görüştü, kritik temaslar yaptı.

Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, görüşmelere ilişkin bilgi verirken "Biz, 2 No'lu Baro üyesi olarak heyette yer aldık" dedi. Karayel, şu mesajları verdi:

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

Lahey'de savcılar ile yaptığımız görüşmede, 'Neden sadece dosyada Netanyahu ve Galant'ın isimleri var.

Savaş kabinesi dahil çok daha fazla kişinin olması gerekir' dedik. Onlar da 'Bu sınırlı değil, daha sonra belgelere ve bilgilere göre sayı artabilir' dediler.

EK DELİLLER SUNULDU

2 No'lu Baro olarak ek deliller de sunduk. Bunlar 5 klasörden oluşuyor. İçlerinde Türkiye'de tedavi gören Gazzelilerin aileleri ile yaptığı görüşmelerin (telefon-görüntü) noter huzurundaki kayıtları da yer alıyor.

KADIN VE ÇOCUK SOYKIRIMI

Önümüzdeki dönem yeni deliller de sunulacak. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik soykırıma ilişkin deliller sunulacak.

Belki kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru da yapabiliriz ya da mevcut dosya içinde devam edebilir.

Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Asıl soykırım onlara uygulanmış. Hedefin bilerek seçildiğini, kadınların ve çocukların hedef alındığını görüyorsunuz.

Özellikle hedef almak aslında soykırım tanımı içerisinde giriyor. Mesela çocukları öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Kadınları öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Dolayısıyla bunun öyle bir tarafı da var.

KİMYASAL SİLAHLAR

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile de görüştük. Orada da beyaz fosforu konuştuk ama uluslararası anlaşmalarda fosfor kimyasal silaha girmiyor.

Ama biz 'bu konuda doktorların ifadeler var. Siz de bu konuya ilişkin araştırma yapın' dedik.

GAZZE'DEKI KATLİAMI PROTESTO ETTİLER

İstanbul 2 Nolu Barosu, İsrail'in Gazze'deki çocuk ve kadın katliamını protesto etmek amacıyla Beyazıt'tan Sultanahmet'e yürüyüş düzenledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da yürüyüşe destek verdi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan hukukçular, cübbelerini giyerek, "Kahrolsun soykırımcılar, yaşasın çocuklar", "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın", "Anne katili İsrail" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

"Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atan topluluk Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Gazze'deki kadın ve çocuk soykırımına ilişkin iki dosya hazırladıklarını belirterek ''Kadın soykırımı ile ilgi hazırladığımız dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), katledilen 21 bin çocuk için hazırladığımız dosyayı ise hem UCM'ye hem de BM UNICEF'e teslim edeceğiz'' dedi.

İSRAİL ZULMÜNDE 3. AŞAMA: DAHA AZ SALDIRI DAHA ÇOK KATLİAM

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını vurması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını da yaraladı. Öte yandan İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda biri kadın 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise tüm sağlık tesislerinde yakıt krizinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Gazze Şeridi, İsrail'in "yeni tip" askeri saldırılarına tanık oluyor.

Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistinli uzmanlar, İsrail'in "saldırılarının üçüncü aşaması" olarak değerlendirilen son dönemde, Gazze'de daha az saldırıyla daha çok Filistinli öldürmeyi hedeflediğini belirtiyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber