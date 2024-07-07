Türkiye'den Gazze'de soykırım için kritik adım

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran kurumlar arasında yer aldı. Baro heyeti, geçen günlerde Lahey'e gidip mahkeme savcıları ile görüştü, kritik temaslar yaptı.



Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, görüşmelere ilişkin bilgi verirken "Biz, 2 No'lu Baro üyesi olarak heyette yer aldık" dedi. Karayel, şu mesajları verdi:



KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

Lahey'de savcılar ile yaptığımız görüşmede, 'Neden sadece dosyada Netanyahu ve Galant'ın isimleri var.

Savaş kabinesi dahil çok daha fazla kişinin olması gerekir' dedik. Onlar da 'Bu sınırlı değil, daha sonra belgelere ve bilgilere göre sayı artabilir' dediler.



EK DELİLLER SUNULDU

2 No'lu Baro olarak ek deliller de sunduk. Bunlar 5 klasörden oluşuyor. İçlerinde Türkiye'de tedavi gören Gazzelilerin aileleri ile yaptığı görüşmelerin (telefon-görüntü) noter huzurundaki kayıtları da yer alıyor.



KADIN VE ÇOCUK SOYKIRIMI

Önümüzdeki dönem yeni deliller de sunulacak. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik soykırıma ilişkin deliller sunulacak.

Belki kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru da yapabiliriz ya da mevcut dosya içinde devam edebilir.



Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Asıl soykırım onlara uygulanmış. Hedefin bilerek seçildiğini, kadınların ve çocukların hedef alındığını görüyorsunuz.



Özellikle hedef almak aslında soykırım tanımı içerisinde giriyor. Mesela çocukları öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Kadınları öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Dolayısıyla bunun öyle bir tarafı da var.



KİMYASAL SİLAHLAR

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile de görüştük. Orada da beyaz fosforu konuştuk ama uluslararası anlaşmalarda fosfor kimyasal silaha girmiyor.

Ama biz 'bu konuda doktorların ifadeler var. Siz de bu konuya ilişkin araştırma yapın' dedik.



GAZZE'DEKI KATLİAMI PROTESTO ETTİLER

İstanbul 2 Nolu Barosu, İsrail'in Gazze'deki çocuk ve kadın katliamını protesto etmek amacıyla Beyazıt'tan Sultanahmet'e yürüyüş düzenledi.



Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da yürüyüşe destek verdi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan hukukçular, cübbelerini giyerek, "Kahrolsun soykırımcılar, yaşasın çocuklar", "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın", "Anne katili İsrail" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.



"Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atan topluluk Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü.



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Gazze'deki kadın ve çocuk soykırımına ilişkin iki dosya hazırladıklarını belirterek ''Kadın soykırımı ile ilgi hazırladığımız dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), katledilen 21 bin çocuk için hazırladığımız dosyayı ise hem UCM'ye hem de BM UNICEF'e teslim edeceğiz'' dedi.



İSRAİL ZULMÜNDE 3. AŞAMA: DAHA AZ SALDIRI DAHA ÇOK KATLİAM

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını vurması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını da yaraladı. Öte yandan İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda biri kadın 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise tüm sağlık tesislerinde yakıt krizinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Gazze Şeridi, İsrail'in "yeni tip" askeri saldırılarına tanık oluyor.



Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor.



Filistinli uzmanlar, İsrail'in "saldırılarının üçüncü aşaması" olarak değerlendirilen son dönemde, Gazze'de daha az saldırıyla daha çok Filistinli öldürmeyi hedeflediğini belirtiyor.

ZÜBEYDE YALÇIN