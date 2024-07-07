Türkiye'den Gazze'de soykırım için kritik adım
Gazze'de yaşanan büyük dram için Türkiye'den kritik bir adım daha geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör ek delil sunulurken, bunlardan 2'si kadın ve çocuklara yönelik oldu. Kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru yapılması da değerlendiriliyor.
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası
Ceza Mahkemesi'ne başvuran kurumlar arasında yer aldı. Baro heyeti, geçen günlerde
Lahey'e gidip mahkeme savcıları ile görüştü, kritik temaslar yaptı.
Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, görüşmelere
ilişkin bilgi verirken "Biz, 2 No'lu Baro üyesi olarak heyette yer aldık"
dedi. Karayel, şu mesajları verdi:
KAPSAM GENİŞLETİLMELİ
Lahey'de savcılar ile yaptığımız görüşmede, 'Neden sadece dosyada Netanyahu ve Galant'ın isimleri var.
Savaş kabinesi dahil çok daha fazla kişinin olması gerekir' dedik. Onlar da
'Bu sınırlı değil, daha sonra belgelere ve bilgilere göre sayı artabilir' dediler.
EK DELİLLER SUNULDU
2 No'lu Baro olarak ek deliller de sunduk. Bunlar 5 klasörden oluşuyor. İçlerinde
Türkiye'de tedavi gören Gazzelilerin aileleri ile yaptığı görüşmelerin (telefon-görüntü)
noter huzurundaki kayıtları da yer alıyor.
KADIN VE ÇOCUK SOYKIRIMI
Önümüzdeki dönem yeni deliller de sunulacak. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik soykırıma ilişkin deliller sunulacak.
Belki kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru da yapabiliriz ya da mevcut
dosya içinde devam edebilir.
Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Asıl soykırım onlara uygulanmış.
Hedefin bilerek seçildiğini, kadınların ve çocukların hedef alındığını görüyorsunuz.
Özellikle hedef almak aslında soykırım tanımı içerisinde giriyor. Mesela çocukları
öldürürseniz soyun devamına mani olursunuz. Kadınları öldürürseniz soyun devamına
mani olursunuz. Dolayısıyla bunun öyle bir tarafı da var.
KİMYASAL SİLAHLAR
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile de görüştük. Orada da beyaz fosforu konuştuk ama uluslararası anlaşmalarda fosfor kimyasal silaha girmiyor.
Ama biz 'bu konuda doktorların ifadeler var. Siz de bu konuya ilişkin araştırma
yapın' dedik.
GAZZE'DEKI KATLİAMI PROTESTO ETTİLER
İstanbul 2 Nolu Barosu, İsrail'in Gazze'deki çocuk ve kadın katliamını protesto
etmek amacıyla Beyazıt'tan Sultanahmet'e yürüyüş düzenledi.
Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da yürüyüşe destek verdi. Beyazıt Meydanı'nda
toplanan hukukçular, cübbelerini giyerek, "Kahrolsun soykırımcılar, yaşasın
çocuklar", "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın", "Anne
katili İsrail" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
"Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atan topluluk Sultanahmet
Meydanı'na kadar yürüdü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı
Yasin Şamlı, Gazze'deki kadın ve çocuk soykırımına ilişkin iki dosya hazırladıklarını
belirterek ''Kadın soykırımı ile ilgi hazırladığımız dosyayı Uluslararası Ceza
Mahkemesi'ne (UCM), katledilen 21 bin çocuk için hazırladığımız dosyayı ise
hem UCM'ye hem de BM UNICEF'e teslim edeceğiz'' dedi.
İSRAİL ZULMÜNDE 3. AŞAMA: DAHA AZ SALDIRI DAHA ÇOK KATLİAM
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını vurması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail, Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını
da yaraladı. Öte yandan İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda biri kadın
5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise tüm sağlık tesislerinde yakıt krizinin devam
ettiğini bildirdi. Öte yandan Gazze Şeridi, İsrail'in "yeni tip" askeri
saldırılarına tanık oluyor.
Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor.
Filistinli uzmanlar, İsrail'in "saldırılarının üçüncü aşaması" olarak değerlendirilen son dönemde, Gazze'de daha az saldırıyla daha çok Filistinli öldürmeyi hedeflediğini belirtiyor.
ZÜBEYDE YALÇIN