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Esenler'de kapısına dayanan damadını öldürdü

ESENLER'de eşiyle boşanma aşamasında olan Salih Macat (38) çocuklarını görmek için kayınpederi Orhan Doğan (58) 'ın evinin önüne gitti. Orhan Doğan tartıştığı damadına silahla 3 el ateş etti. Macat başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Doğan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 11:12, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:15
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Esenler'de kapısına dayanan damadını öldürdü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Macat (38) eşiyle uzun süredir evde tartışmalar yaşıyordu. Macat'ın eşi 5 ay önce babasının evine taşındı. Önceki akşam saatlerinde kayınbabasının evinin bulunduğu sokağa giden Macat, eşinin bulunduğu daireye taş atarak hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra evin önünden ayrıldı. Dün akşam saatlerinde tekrar evin önüne gelen Salih Macat'ı gören eşi, babası Orhan Doğan'a haber verdi. Evine gelen Orhan Doğan sokakta damadı Salih Macat ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Orhan Doğan yanında bulunan silahla Macat'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Salih Macat'ın başına isabet etti. Mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Salih Macat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Orhan Doğan'ı yanında bulunan silah ile olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

"ÇOCUKLARI GÖRMEYE GELİYOR"

Olayı haber aldıktan sonra mahalleye gelen Orhan Doğan'ın eski eşi Sevi Türkmen "Salih iyi çocuktu, içtiği için sapıttı. İki tane oğlu var, artık perişan etti. 5-6 aydır ayrılar, dövdüğü için kaçıp geliyor bu eve. Çocukları görmeye geliyor, olay çıkarıyor. Kızımla konuştum 'Anne yine geldi. Salih rezillik çıkardı, taş attı.' İnşallah ıslah etsin kızım, ne yapayım dedim" şeklinde konuştu.

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