Konya'da aranması bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'FETÖ - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 yaşındaki M.Ç.'nin gizlendiği adresler tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.