Okulun işlettiği mavi bayraklı plaj tatilcileri ağırlıyor

Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
PKK'dan 'bittik' toplantısı
PKK'dan 'bittik' toplantısı
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi denetimlerinde firmalara 47 milyon lira ceza kesildi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okulun işlettiği mavi bayraklı plaj tatilcileri ağırlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürlüğü'nün işlettiği liseli öğrencilerin mesleğe hazırlandığı mavi bayraklı plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 14:36, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:37
Yazdır
Okulun işlettiği mavi bayraklı plaj tatilcileri ağırlıyor

Fethiye'nin Büyük Samanlık koyunun işletme hakkı 4 yıl önce Fethiye Kaymakamlığı ile yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne verildi. Lise öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı plajda, düzenlemenin ardından mavi bayrak için tüm eksiklikler giderilip, mavi bayrak dalgalanmaya başlarken, plaj yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor hem de burada uygulama yapan öğrenciler meslek hayatına hazırlanıyor.

Yoğun talebe rağmen özverili şekilde çalışan usta öğreticiler, sabah 08.00'dan akşam saat 20.00'a kadar açık olan plajda tatilcilere hizmet veriyorlar. Yetkililer, plajın öğrencilere uygulamalı eğitim sağladığını belirterek yaptığı açıklamada "Okulda kaliteli eğitimle hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor hem de Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kaliteli hizmet sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu arada turizm sektörüne ara elemanlar yetiştirerek istihdamı sağlıyoruz. Plajımız temiz, hijyenik, çevre dostu mavi bayraklı ve engelsiz bir plajdır" ifadelerini kullandılar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber