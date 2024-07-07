İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyor
PKK'dan 'bittik' toplantısı
PKK'dan 'bittik' toplantısı
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Full time çalışma dönemi sona eriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Berlin'de
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Alevler, akaryakıt istasyonuna 200 metre kala kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
UEFA neden Türkiye'yi hedef aldı?
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak
THY, yatırım şirketi kuruyor
THY, yatırım şirketi kuruyor
Ana sayfaHaberler

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait konutların bir kısmı İsrail güçlerince havaya uçuruldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 15:18, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:28
Yazdır
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli, kentin güneyindeki Basra Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Mina bölgesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, kentin doğusundaki Tuffah ve güneydoğusundaki Zeytun mahallelerinde Filistinli iki ailenin evlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentindeki Şucaiyye, Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait konutların bir kısmı İsrail güçlerince havaya uçuruldu.

İsrail ordusu, 27 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne girmiş ve bölgede yoğun saldırılar başlatmıştı. Bölgede İsrail'in havadan ve top atışlarıyla karadan saldırıları sürüyor.

- Gazze Şeridi'nin orta kesimine saldırı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da Filistinli bir ailenin evi vuruldu, saldırıda en az 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu karadan ve havadan Deyr el-Belah'ın doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırılar düzenledi.

- Han Yunus'ta postane vuruldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise postane başta olmak üzere bazı yapıları hedef aldı.

Sağlık kaynaklarına göre, söz konusu saldırıda en az 3 Filistinli yaralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber