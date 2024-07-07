Trenle geldiği kenttte 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Kayseri'de il dışından kente trenle gelen ve 5 kilo 80 gram uyuşturucu ile yakalanan P.K. (19) polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 21:45, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 21:47
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trenle 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde getiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye trenle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli P.K. (20) trenden indikten sonra yakalandı. P.K'nin yanında 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.