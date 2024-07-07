Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

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